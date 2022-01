Saint-Lô. Johnny Hallyday sur le Paris-Dakar avec le team Dessoude de Normandie

Ce matin du mercredi 6 décembre 2017, la voiture rouge de Johnny Hallyday est là, sans pilote, quand le jour se lève sur le parking du garage Nissan-Dessoude à Saint-Lô (Manche). La mort du chanteur a été annoncée par sa femme quelques heures avant.

La voiture de Johnny Hallyday construite par André Dessoude en 2002 n'a plus de pilote ce matin du 6 décembre 2017 - Jean-Baptiste Bancaud

C'est la seule voiture que le maître des lieux, André Dessoude a gardé intacte, depuis 2002. Il en a pourtant fabriqué des dizaines depuis qu'il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du rallye raid. André Dessoude, éternel baroudeur et amoureux de l'Afrique, a accueilli Johnny Hallyday dans son team avec une grande simplicité et beaucoup d'humanité. C'est sans doute pour cette raison qu'ils sont devenus amis.

Une rencontre à Ouarzazat

La rencontre entre Johnny Hallyday et André Dessoude, patron de la team de rallye raid qui porte son nom, s'est faite les pieds dans le sable.

Un concert privé

Au retour du Dakar 2002, Johnny Hallyday offre un concert privé de 2h00 à André dessoude et ses équipes techniques au Balzac, son restaurant parisien. Jusqu'à ce que la police intervienne ...

"On a vécu des choses formidables"

Depuis tôt ce matin, André Dessoude feuillette les centaines de photos qu'il possède de Johnny Hallyday sur le Dakar et confie ses souvenirs "il faisait tout avec nous, il dormait sur un matelas pneumatique, dans le bivouac il faisait la queue comme tout le monde avec sa petite gamelle, avec son petit plateau,..."

