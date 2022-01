Saint-Lô. Johnny Hallyday : "une onde de choc" pour Jean-Michel Lesot, disquaire à Saint-Lô

Il était l'incarnation du rock français, Johnny Hallyday est mort dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017.

C'est une voix puissante ayant traversé les modes et les époques qui nous a quitté, avec plus de 100 millions de disques vendus. La disparition de cette icône française est "une onde de choc", pour Jean-Michel Lesot, responsable de Planet-R, et disquaire depuis plus de 30 ans à Saint-Lô (Manche). Ecoutez-le :

Johnny Hallyday était âgé de 74 ans.

