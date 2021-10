Les cadeaux du 19 au 25 novembre sur Tendance Ouest

Une tablette tactile ASUS et une tablette tactile ACER offertes par Daltoner :

A l'occasion du lancement des nouvelles applications Tendance Ouest pour iPhone, iPad et smartphone Androïd, Tendance Ouest et les magasins Daltoner de la région vous offres vos tablettes ACER (modèle Iconia) et ASUS (Eee Pad) sous Androïd 3.0 (16 Go, 1Go de mémoire, écran 10.1'', Wifi, Bluetooth).

Découvrez dès maintenant les nouvelles applis Tendance Ouest, pour écouter la radio, retrouvez l'actualité, l'info trafic et la météo en temps réel, mais aussi les vidéos et les podcast de la 1ère radio indépendante de Normandie !

Découvrez l'univers des tablettes tactiles chez Daltoner « solutions pour le bureau » à Cherbourg, St Lô, Vire, Granville et Avranches.

Envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Un BMX de marque Scott :

A l'occasion de ses portes ouvertes les 2, 3 et 4 décembre Cycles and Co, zone commerciale de la Mare à Coutances, vous offre votre BMX de marque Scott. Avec votre BMX testez toutes les disciplines, freestyle, flat, dirt, street ou encore trail... Il bénéficie d'un cadre renforcé, de jantes de 32 rayons renforcés, mais aussi d'un rotor intégré pour les figures à 360 degrés.

Pour remporter ce cadeau d'une valeur de 299 euros, envoyez le mot clé TO par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

A remporter aussi cette semaine sur Tendance Ouest :