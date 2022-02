Hors Normandie. Star Wars : les derniers Jedi frappe très fort

Aujourd'hui, je vous parle de l'épisode VIII de Star Wars : les derniers Jedi de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Mark Hamill et Carrie Fisher.

Je vais m'appliquer à vous donner mon avis sans dévoiler l'intrigue du film (sans spoilers). La sortie d'un film Star Wars est toujours un événement. Cela fait maintenant 3 mois de décembre, 3 fins d'année où j'attends avec impatience de voir ce qui nous a été concocté ! Le cadeau sera-t-il empoisonné, en pièces détachées ou aussi bon que je l'avais rêvé ?

Et bien la surprise a été très bonne !

Le retour des batailles spatiales

Je suis sortie de la salle avec un grand sourire, car ce film avait réussi son coup : nous faire vivre une palpitante aventure. Star Wars VIII commence par une scène de bataille spatiale et c'est un peu ce qui m'avait manqué dans le VII. La scène est top, avec son lot d'héroïsme et de manœuvres plus agiles les unes que les autres de la part des résistants et du premier ordre. On peut enfin mesurer le talent de pilote tant vanté de Poe Dameron. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette scène n'est pas la seule bataille spatiale du film.

De nombreuses suprises

Ensuite, j'ai trouvé ce film plein de surprises, ce qui a pu déstabiliser une partie des fans. Mais quand on atteint un nombre aussi impressionnant de films pour une même saga, il faut savoir bousculer les codes pour ne pas tomber dans une routine paresseuse. Beaucoup de questions qui ont pu être soulevées dans " Le réveil de la Force " et qui ont vu naître des théories par centaines ont été parfois balayées d'un revers de main, pour se concentrer sur l'essentiel : l'histoire. Car finalement, que nous importe le passé, quand se déroule sous nos yeux un tournant de l'histoire et qu'il reste tant de choses à écrire ? Et d'autres révélations m'ont assez étonnée et surprise, l'attente ne justifie pas toujours le degré d'émotion ressentie.

Comme souvent dans Star Wars, plusieurs aventures se déroulent simultanément. Nous suivons ainsi Rey d'un côté, Finn d'un autre et la Résistance enfin. Bien évidemment, leurs destins à tous sont intrinsèquement liés et sont dirigés face à un ennemi commun : le premier ordre.

Ressemblance avec les anciens épisodes ou pas?

Plusieurs scènes ont pu me faire penser à l'épisode V, une à l'épisode VI, mais contrairement à l'épisode VII, nous sommes plus dans l'allusion que le copier-coller qui était assez regrettable. Ce nouveau film a permis de développer encore plus les nouveaux personnages qu'on a appris à aimer comme BB-8, Finn, Rey et Poe Dameron, ou à détester comme Kylo Ren. Mais le retour des anciens est impressionnant avec un Luke Skywalker magistral, brillamment interprété par un Mark Hamill transcendé depuis son tomber de capuche de l'épisode VII.

Pour autant quelques détails m'ont gênée dans le film, et une scène en particulier qui concerne le Général Leïa Organa Solo. Bizarrement tournée et avec des effets spéciaux bien en dessous du niveau général, j'ai eu du mal à comprendre son intérêt.

La richesse des créatures et l'humour

Concernant la richesse galactique de Star Wars, de nombreuses créatures ont été créées pour l'occasion, et même si aucune ne fait partie des personnages principaux, j'ai apprécié d'en découvrir dans plusieurs scènes du film, et pas juste dans une " cantina ".

Il faut également noter que ce film est bourré d'humour et donne lieu à de francs sourires voire éclats de rire, sans pour autant prendre le pas sur le déroulé de l'histoire, c'est plus par petites touches.

Star Wars : les derniers Jedi est un film exaltant avec son lot de passages épiques. Les personnages, l'action et l'humour donnent un fabuleux cocktail, qui nous donne envie d'en savoir plus et de connaître la conclusion de cette trilogie, qui sortira dans 2 ans. Star Wars VIII, c'est à ne surtout pas manquer en ce moment dans les salles obscures.

