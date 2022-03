Star Wars épisode VII : le réveil de la Force, retour de la saga... en Force !

Aujourd'hui, 10 ans après la sortie du dernier film au cinéma, j'ai le grand plaisir de vous parler de Star Wars épisode VII ! Le premier volet d'une nouvelle trilogie (la postlogie) réalisé par JJ Abrams.

Mettons les choses au clair, je suis une grande fan de Star Wars depuis la fin du 20ème siècle et je suis une fervente anti-spoiler. Je ne vous dévoilerai donc pas l'intrigue dans ma critique, car c'est préservée de tous les moments-clés du film que j'ai pu en profiter au maximum.

Ce film se déroule 30 ans après l'épisode VI. Les « anciens » de la trilogie originale sont de retour, comme un hommage mais surtout un passage de flambeau car ne vous y trompez pas, ce sont les nouveaux personnages les stars de cette nouvelle trilogie. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'ils sont excellents !

Un pilote charismatique, une jeune fille forte et déterminée,un jeune homme motivé et un robot déjanté. Une recette qui prend ! Il faut dire que la recette n'est pas trop risquée. Il y énormément de similitudes avec l'ancienne trilogie (comprenez épisodes IV, V et VI). Certains moment sont presque du copier-coller, ce qui m'a un peu dérangé pour ma part. Mais à côté de ça, JJ Abrams fait dans le « chouchoutage » de fans. Les clins d'oeil et références sont nombreux et nous brossent dans le sens du poil. Chaque apparition des anciens est présentée comme au théâtre, quand un acteur connu rentre sur scène. Ayant assisté à la projection le premier jour dans une salle avec plus d'un millier de fans, je peux vous dire que les applaudissements ont fusé pour chacune de ces apparitions.

La prélogie (épisodes I, II et III) avait choqué certains fans car ils découvraient de nouvelles choses et comme certains psycho-maniaques, ils n'avaient pas apprécié qu'on change leurs petites habitudes. Ici, ils seront servis : vaisseaux quasi-similaires et anciens personnages et même thèmes musicaux juste réarrangés ici ou là.

Mais alors, vaut-il le coup ? Mais oui bien sûr ! Car je vous en parlais tout à l'heure « les petits nouveaux sont vraiemnt au top. On a envie de savoir ce qui va leur arriver, la fin nous laisse un peu en plan, mais c'est normal vu que ce n'est que le 1er tiers de lhisoite. Et l'humour, quel régal ! L'ensemble de la salle (moi incluse) a énormément rigolé, il y a vraiment des scènes au top, et pas forcément parce que cela fait référence à tel ancien film, mais parce que c'est drôle tout simplement. Vous allez adorer le robot BB8, aussi espiègle qu'un R2D2. Le héros incarné par John Boyega en a de biens bonnes et Poe Dameron n'est pas en reste.

L'action est également au rendez-vous avec des batailles spatiales, des courses-poursuites en vaisseau (pour moi la meilleure scène d'action du film, bien que située vers le début) et des combats au sabre. Je reste néanmoins mitigée car je n'ai rien trouvé d'aussi épique que dans les autres films. Les batailles spatiales sont meilleures dans l'ancienne trilogie et les combats au sabre laser dans la prélogie. Mais si je regarde ça comme un film d'aventures lambda et non comme un star wars, alors je dirais que c'est de la bonne action ;-)

Non vraiment, il est clair que JJ Abrams a su relever le défi : reprendre en main une saga mythique qui a la fan-base la plus énorme et qui est très exigeante. Pas de sommets épiques mais de l'humour par paquets, pas de scénario très original mais des personnages attachants, pas de musique mémorable mais des clins d'oeil pour les fans. Le réveil de la Force est donc un bon star wars, qui augure d'une belle postlogie. Le prochain va sortir en mai 2017 et le temps semble déjà interminable. Un film qui mérite plusieurs visionnages au cinéma pour saisir toutes les références et parce qu'on a du mal à quitter nos héros, anciens comme nouveaux. Un film que je conseille à tous, aux fans de Star Wars bien sûr, de science-fiction évidemment, et d'aventures tout simplement. Un beau cadeau de Noël à se faire seul, en famille ou entre amis, en ce moment au cinéma.