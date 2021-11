Rogue one : a star wars story, un premier spin-off réussi

Aujourd'hui je vous parle du film Rogue one : a star wars story de Gareth Edwards, avec Felicity Jones, Mads Mikkelsen et Forest Whitaker .

Il est désormais de notoriété publique que je suis une grande fan de Star Wars. En essayant de rester le plus objective possible, gardez ça à l'esprit à la lecture de cette critique.

C'est une nouvelle aventure pour la saga Star Wars qui commence avec ce film. Celle des « spin-off». Ces films ne sont pas directement liés aux films déjà sortis dans le sens où ce ne sont pas des suites, ils se passent dans le même univers mais avec d'autres personnages principaux. Ces films sont aussi des « stand-alone » (que de termes barbares!), c'est à dire qu'ils seront uniques, sans suite(s).

Chronologiquement parlant, Rogue one se situe entre les épisodes 3 et 4 et nous fait voir les débuts de la rébellion.

Nous faisons donc connaissance avec les nouveaux personnages. Et c'est le principal défaut de ce film. A la fin de la séance, vous n'aurez en tête qu'un ou deux noms : celui de l'héroïne principale, du robot ou du méchant de l'empire car ce sont finalement les seuls rôles un peu travaillés et profonds. Les motivations des uns et des autres pour faire partie du groupe de héros sont vraiment très floues et rendent les interactions entre eux très superficielles. Ce manque de profondeur est dommage car les films Star Wars nous avaient habitué à mieux sur ce plan là, y compris dans l'épisode VII. En parlant des personnages, l'équipe technique du film a accompli un sacré boulot : faire tourner durant de nombreuses minutes un acteur décédé ! Ils ont utilisé la même technologie que dans Fast and Furious 7 avec Paul Walker mais sur Peter Cushing, acteur que l'on voyait dans l'épisode IV dans le rôle du grand Moff Tarkin . C'est très bien fait et j'ai à peine remarqué la « supercherie ».

Parlons maintenant de l'histoire : là on prend plaisir ! Une mission cruciale pour la survie de l'alliance rebelle devra être accomplie par un groupe de braves. Cela nous donne droit à des batailles épiques ! Une bataille spatiale à couper le souffle a lieu en même temps qu'un assaut terrestre plein de tension. Voir les x-wings en pleine action réaliser des vrilles, évitements et loopings est super exaltant ! C'est la bataille spatiale que nous n'avons jamais eue dans la trilogie originale pour cause de défaut technologique, un fantasme intergalactique en somme !

Les nouvelles planètes et particulièrement Scarif sont très intéressantes. Le décor de plage et cocotiers faisaient encore défaut à la saga, et cela apporte comme du sang neuf à tout cela. Un autre aspect inédit de Star Wars et l'aspect moins manichéen du film. Il y a bien sûr les méchants de l'empire et les gentils rebelles mais pour une fois, des rebelles sans scrupules et extrémistes font leur apparition, tout comme des impériaux avec des principes. C'est une vraie avancée et elle est bienvenue.

La musique , bien que reprise au dernier moment par Michael Giacchino , s'intègre très bien à l'action du film et certains thèmes comme la marche impériale se font remarquer.

Quelques clins d'oeil pour les grands fans de la saga sont présents, et c'est toujours agréable de croiser furtivement quelques têtes « célèbres » par exemple. Le final fera écarquiller les yeux à tous les aficionados de la saga, je ne peux pas vous en dire plus. Sachez que l'autre point fort du film réside dans son intégration parfaite à la chronologie car vous n'aurez qu'une envie à la fin du film : enchaîner avec le IV pour voir Luke Skywalker faire péter l'étoile noire !

Rogue one : a star wars story est un film Star Wars réussi avec de l'action épique et un plaisir des yeux. Ceux qui ont été bercés par les x-wings et l'alliance rebelle adoreront replonger dans cette période de l'histoire Star Wars. Par contre, je regrette vraiment que les personnages ne soient pas plus intéressants. Bonne action, personnages moyens et fan-service impeccable, voilà le résumé de mon avis et pourquoi vous devez aller voir Rogue one : a star wars story, actuellement au cinéma !