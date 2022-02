Honfleur. Le marché de Noël d'Honfleur vous accueille du 22 Décembre au 7 Janvier

Le marché de Noel d'Honfleur existe depuis une vingtaine d'année, mais sous ce format là c'est une première. Des animations supplémentaires, la musique, la patinoire vont donner un nouvel élan à ce rendez-vous. De plus une surprise est annoncée samedi 23 et samedi 30 décembre 2017 vers 15h. Les organisateurs espèrent à terme avoir une belle renommée et pas seulement sur la côte et le pays d'Auge.

Patrice Rogemont en charge de l'organisation nous donne plus de détails :

Les organisateurs espèrent pouvoir proposer des saveurs Honfleuraises : coquilles, crevettes, pommes, calvados, etc… Ce sera une question de timing.

A noter que quelques chalets seront tout de même ouverts les après midi du 25 Décembre 2017 et du 1er Janvier 2018.

Les renseignements sur ce marché de Noël sont disponibles auprès de l'office de tourisme d'Honfleur.

