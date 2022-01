ND-des-Landes: une évacuation quelle que soit la décision sur l'aéroport, dit Castaner

"Il faut distinguer les deux choses, la question de l'aéroport et, de l'autre côté, une question de sécurité et de sécurité sanitaire en particulier, d'occupation irrégulière d'un certain nombre de sites", a dit M. Castaner lors de l'émission Dimanche en politque de France 3.

"Ceux qui occupent actuellement le site ont montré que leur capacité de négociation était réduite et généralement ils ont fait des coups de force", a ajouté M. Castaner, mais "évidemment, le moment venu, on leur demandera de restituer les lieux qu'ils occupent". "L'Etat de droit implique dans son exécution des conditions de force mais une force juste, une force raisonnée avec évidemment l'ambition de ne blesser personne", a-t-il conclu.

Quant au choix du site de l'aéroport nantais, le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement a souligné que le rapport remis mercredi dernier au Premier ministre avait présenté deux hypothèses.

"Depuis 30 ans on a décidé que c'était Notre-Dame-des-Landes ou rien, je pense qu'aujourd'hui on a une autre option, qui nécessite de prendre quelques semaines, mais pas beaucoup, d'ici fin janvier, pour décider laquelle des deux solution est la meilleure".

Interrogé sur le référendum organisé en 2016 en Loire-Atlantique, qui a appuyé à 55% la construction d'un nouvel aéroport, M. Castaner a estimé que "peut-être que si on avait posé la question dans le référendum sur le fait qu'il y avait deux solutions qui étaient proposées, et pas seulement une seule solution, le choix aurait été plus juste".

"Si vous avez des éléments nouveaux, il ne faut pas être buté, ça vaut pour les politiques, ça vaut aussi pour un référendum", a-t-il souligné.

En revanche le patron des députés LREM Richard Ferrand, interrogé dans Le Grand jury RTL/Le Figaro/LCI a souligné que "le Conseil régional de Bretagne (...) s'est encore réuni la semaine dernière et a réaffirmé que Notre-Dame-des-Landes paraissait être la meilleure solution".

"Je n'ai pas d'inquiétude particulière" sur la décision qui sera prise par le gouvernement, a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI.

ND-des-Landes: pour l'exécutif, l'heure de la décision a sonné

L'ultragauche: menace montante ou épouvantail politique ?

ND-des-Landes: les médiateurs rendent leur rapport au gouvernement

ND-des-Landes: après le départ de Valls, le gouvernement repousse la perspective d'une évacuation

ND-des-Landes: partisans et opposants fourbissent leurs armes