"Gilets jaunes": toujours des blocages mercredi, les stations peu à peu réapprovisionnées

Des dépôts pétroliers toujours bloqués

Aucun camion-citerne ne pouvait quitter mercredi matin le dépôt pétrolier du Mans (Sarthe), bloqué depuis dimanche soir. Des "gilets jaunes" se "relaient" sur le barrage, leur nombre pouvant varier au cours de la journée "d'une quinzaine à 200", a indiqué à l'AFP un employé de l'entreprise.

Le dépôt pétrolier de La Mède (Bouches-du-Rhône), touché par un mouvement social depuis fin novembre, était bloqué mercredi, selon l'entreprise Total, tout comme celui de Grand-Puits, en Seine-et-Marne.

En revanche, les entrepreneurs indépendants de travaux publics qui bloquaient depuis sept jours les dépôts pétroliers de Lorient (Morbihan) et Brest (Finistère), ont quitté les lieux.

En Loire-Atlantique, des barrages filtrants persistent près de la raffinerie Total de Donges et du port de Saint-Nazaire, selon la préfecture. Les "gilets jaunes" mènent également une opération de barrage filtrant devant la raffinerie du Midi à Dijon, selon un journaliste de l'AFP.

La France compte environ 200 dépôts pétroliers, dont 50 majeurs selon Total.

Pénuries de carburant

Suite à ces blocages, des pénuries d'essence affectent toujours certaines régions, principalement la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et le sud-est (Gard, Var, Hérault, Alpes-Maritimes).

Le pétrolier Total, qui possède 2.100 stations-service en France, sur les 11.000 existantes, en comptabilisait 145 en rupture totale dans la matinée, un chiffre "à peu près stable" ces deux derniers jours. Fonctionnant à l'aide des contributions des automobilistes, l'application Essence&co recensait elle plus de 600 stations touchées en milieu de matinée, dont 250 en rupture totale.

Une dizaine de stations-service sont à sec ou en manque de carburants autour de Lyon, situation due à "une surconsommation ponctuelle", selon la préfecture.

"Halte aux approvisionnements de précaution!", a aussi averti la préfecture de la Sarthe dans un communiqué, appelant les automobilistes au "civisme" et à la "responsabilité".

Mais après le déblocage du dépôt de Lorient, "la situation va se résorber progressivement", a tenu à rassurer la préfecture du Morbihan dans un communiqué. Dans le Finistère aussi, la situation revient peu à peu à la normale.

Routes et zones commerciales toujours affectées

Sur le réseau autoroutier, Vinci fait toujours état mercredi de plusieurs manifestations et barrages, notamment sur l'A9 dans l'Hérault, au niveau des péages de Frontignan, Saint-Jean-de-Védas ou Lunel, sur l'A54 dans le Gard, sur l'A50 à proximité de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) ou Sanary-sur-Mer (Var).

Plusieurs entrées de l'A7 sont aussi inaccessibles dans le Vaucluse, notamment à Orange ou Bollène.

Un barrage est signalé à l'entrée de l'A10 à Châtellerault (Vienne), et des manifestants sont rassemblés autour de certains accès de l'A10 et de l'A62 en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, ou au niveau du péage de Biriatou à la frontière franco-espagnole, sans toutefois empêcher les véhicules de passer.

L'accès à l'aéroport de Marignane, près de Marseille, était aussi perturbé mercredi matin par "un barrage filtrant", a indiqué l'aéroport dans un tweet.

Dans le Tarn, un cortège rassemblant engins de BTP, tracteurs et véhicules légers a mené mercredi matin une opération escargot depuis Réalmont, en direction d'Albi.

En Dordogne, quelques dizaines d'entreprises de BTP se sont jointes au mouvement pour protester contre la fin programmée de l'avantage comparatif pour le gazole non routier, qui les mettrait en péril.

Des "gilets jaunes" ont également poursuivi les blocages de poids-lourds sur les routes, laissant souvent passer les voitures de particuliers comme dans le Gard ou dans le Lot.

Un peu partout en France, des manifestants continuent d'investir des ronds-points et des zones commerciales, comme dans le Finistère, en Seine-Maritime, à Nîmes autour d'une plateforme Auchan, ou à Lannion (Côtes d'Armor), où des "gilets jaunes" ont bloqué tôt dans la matinée l'entreprise Nokia, selon Ouest France et Le Télégramme.

Appels à manifester samedi

Sur les réseaux sociaux, les manifestants de nombreuses régions appellent mercredi à se mobiliser une nouvelle fois ce samedi.

Les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier ont eux appelé à la grève à partir de dimanche soir 22H00 et pour une durée indéterminée afin de défendre le pouvoir d'achat.

burs-eva/db/pta

A LIRE AUSSI.

"Gilets jaunes": la pénurie de carburant gagne du terrain

"Gilets jaunes": les blocages se poursuivent lundi, pénurie d'essence en Bretagne

"Gilets jaunes": des stations-services à sec en Bretagne, restrictions dans le Finistère

Les "gilets jaunes" continuent leurs blocages, ciblant autoroutes et dépôts de carburant

Les "gilets jaunes" toujours actifs, les autorités affichent leur fermeté