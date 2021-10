The Voice sur TF1 avec Florent Pagny et Sharleen Spiteri de Texas

Selon le quotidien Le Parisiendu jeudi 17 novembre, les deux artistes se trouveraient à un stade avancé dans leurs négociations avec la chaîne et la société de production Shine pour participer au divertissement, prévu en janvier 2012.

Pour son grand retour dans l'univers des télé-crochets, TF1 entend frapper fort avec un jury de quatre professionnels sans fausses notes. Depuis quelques mois, plusieurs noms de la scène française et internationale sont évoqués pour rejoindre ce panel d'artistes qui sélectionnera et accompagnera les candidats tout au long de l'émission.

Alizée, Patricia Kaas, Pascal Obispo ou Mika ont tour à tour été cités par la presse. Patrick Bruel aurait également été approché mais aurait décliné la proposition en raison d'un problème de calendrier.

La recherche du jury parfait pourrait prendre plus de temps que prévu, avec comme conséquence le décalage du lancement de The Voice.

Le programme sera l'adaptation de l'émission néerlandaise The Voice of Holland, mélange entre deux concepts déjà existants, Nouvelle Star et X Factor. Les candidats sélectionnés en phase de casting seront parrainés par l'un des membres du jury au fil de la compétition. Soumis à un système d'élimination hebdomadaire, les participants seront choisis à l'aveugle. Lors du premier casting, ces derniers ne pourront voir les chanteurs afin de les juger uniquement sur leurs performances vocales et non selon des critères physiques.