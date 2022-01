Convivial. Concert de Noël à l'église Saint-Maclou

Pour les fêtes, la chanteuse lyrique Nathalie Beauval et l'organiste Benoît Déchelotte investissent Saint-Maclou pour un concert gratuit mêlant tradition et modernité, musique sacrée et musique profane.

Jeune chanteuse lyrique formée au conservatoire de Rouen, Nathalie Beauval prépare actuellement un diplôme d'état de professeur de chant au Pôle Sup de la Courneuve. De ses 7 à ses 18 ans, elle a chanté dans la chorale de Saint-Evode : "Alors que je venais d'être intégrée à cette chorale, raconte-t-elle, l'opéra de Rouen nous a auditionné car ils avaient besoin de jeunes chanteurs pour les chœurs de Werther. Même si je n'ai eu qu'un rôle de doublure, ça a été pour moi une formidable révélation : l'occasion de découvrir l'envers du décor et c'est pourquoi je me suis orienté dès que j'ai été en âge vers le chant lyrique". Récemment invitée en soliste pour les chœurs de l'agglo, Nathalie se distingue par la ferveur qui l'habite quand elle chante, ses capacités vocales impressionnantes et l'émotion qu'elle transmet.

L'église Saint-Maclou transfigurée

Depuis trois ans, Nathalie Beauval et Benoît Déchelotte ont institué un rendez-vous régulier avec le public avant Noël grâce à la collaboration de la paroisse de Saint-Maclou et du père Laurent. "Pour le plaisir de nos auditeurs nous choisissons toujours d'intégrer au programme des tubes, des airs qui parlent à tous et qui résonnent en chacun comme Amazing Grace ou l'Ave Maria de Schubert, explique Nathalie, il arrive même que le public fredonne pour nous accompagner ce qui nous touche particulièrement". Mais le programme est volontairement très éclectique : "On brasse un grand nombre de styles musicaux avec cependant une prédilection pour les créations du 19e de Bellini et Boeldieu fils du compositeur rouennais ou encore d'Halévy : des compositeurs phares de l'époque qui sont un peu passés aux oubliettes. Nous voulons par ces choix mettre l'accent sur le Bel Canto et ouvrir les horizons des curieux qui viendront nous écouter".

Réinventer le rapport au public

L'année passée Nathalie et Benoit ont donné trois concerts successifs avant Noël à Saint-Maclou qui ont été pris d'assaut : "C'est une véritable satisfaction de voir l'église pleine. Nous mettons un point d'honneur à ce que ces concerts restent accessibles à tous. Ils sont gratuits, chacun donne selon son bon vouloir et sans aucune obligation. Dans le climat actuel où il est si difficile de s'exprimer en toute liberté en tant qu'artiste, c'est une véritable chance qui nous est offerte. Ce concert nous permet en effet de jouer la musique qu'on aime sans se soumettre à un quelconque dictat". Cette manifestation musicale répond également aux préoccupations politiques de Nathalie : elle s'adresse à tous, permet d'enrichir sa culture générale en s'amusant et de resserrer les liens humains, une initiative toute à fait louable.

Pratique. Samedi 23 décembre à 19h30. Église Saint-Maclou de Rouen. Libre participation. Tél. 06 06 76 29 83

