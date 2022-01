Le-Havre. Le Havre : la 17e exposition animée de Noël à découvrir

La magie de Noël au Havre (Seine-Maritime). Comme tous les ans depuis 17 ans, l'Hôtel de ville accueille son exposition animée, en extérieur et un intérieur, et ce jusqu'au 1er janvier 2018. Des nounours animés dans des vitrines. Un parcours d'une vingtaine de scènes autour d'une histoire. Cette année, il s'agit du " Père Noël et l'horloge enchantée " : "le passage du géant dans les rues de Cadoville, l'été dernier a déréglé toutes les horloges ! Cette exposition vous fera remonter le temps et voyager de la Chine à Venise. Vous y croiserez des dinosaures, des romains, des chevaliers, des pirates… "

Écoutez Sandrine Dunoyer, adjointe au Maire en charge de la culture :

Exposition animée de Noël 2017 au Havre Impossible de lire le son.

Tous les ans, l'exposition animée du Havre attire plus de 120 000 visiteurs, dont environ 7 500 scolaires. Ce sont les services techniques de la ville qui installe cette exposition. Ils réalisent les décors et animent la centaine de personnages du célèbre marionnettiste Sylvain Ducloux-Dehix.

Pratique. Exposition animée du Havre jusqu'au 1er janvier 2018 à l'Hôtel de Ville. Gratuit. Du lundi au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 10h à 19h (sauf dimanche 17 décembre – Parade blanche : ouverture prolongée jusqu'à 20h), les 24 et 31 décembre de 10h à 17h, les 25 décembre et le 1er janvier de 14h à 17h. Le conte version papier est vendu sur place 3 euros (version CD audio à 4 euros).