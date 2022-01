Tourlaville. Appel à témoins après la disparition d'une femme sur le secteur de Tourlaville

La police de Cherbourg (Manche) lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 60 ans, sur le secteur de Tourlaville.

Sans papier ni voiture

Claudette Brière a quitté son domicile, situé près du port des Flamands, vers 13h40 mercredi 13 décembre 2017. Elle n'a emporté avec elle aucun papier d'identité ou carte bancaire, et n'a pris ni sa voiture, ni son vélo. Elle n'a pas non plus emmené son chien, dont elle ne se sépare que très peu.

La disparue, âgée de 60 ans, mesure 1m60, a les cheveux poivre et sel, les yeux bleus et porte des lunettes de vue. Elle est vêtue d'un manteau noir, d'un jean, de chaussures noires et d'un petit sac cabas à dessins.

Des troubles psychiatriques

Elle est actuellement suivie pour des troubles psychiatriques, avec un traitement lourd. Elle pourrait se trouver dans le secteur de la plage de Collignon, le port des Flamands, c'est à dire l'est de la commune déléguée de Tourlaville.

Toute personne ayant des informations ou ayant aperçu la sexagénaire est invitée à contacter le commissariat de Cherbourg au 02.33.88.76.76.

