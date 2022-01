Caen. "Star Wars, c'est vital", pour le cinéma Le Mélies à Bayeux

Comme pour tous les exploitants de cinéma qui ont fait le choix de programmer Star Wars, Olivier Aubry, directeur du Mélies à Bayeux (Calvados), attendait l'épisode 8 avec impatience. Mercredi 13 décembre 2017 marque le coup d'envoi de ce nouvel opus d'une saga aux dizaines de milliers de fans dans le monde. "Ce film, c'est 5 % de notre activité annuelle", explique-t-il. Il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest à l'occasion de cette sortie.

Olivier Aubry, directeur du cinéma le Méliès à Bayeux Impossible de lire le son.

Bon pour l'équilibre des comptes

En coulisses, il prépare la programmation de la guerre des étoiles dans son cinéma depuis un an, avec une montée en puissance progressive à partir de l'été. Il mise sur 200 entrées grâce à Star Wars aujourd'hui, contre un maximum de 80, et avec trois films à l'affiche, lors d'un mercredi ordinaire. L'enjeu est énorme : "Pour nous c'est vital. Ne pas passer Star Wars pour une exploitation privée, non subventionnée, dans une petite ville, c'est… Je ne passe pas Star Wars, je peux mettre la clé sous la porte."

Parmi les autres phénomènes observés, il place actuellement les Minions au même niveau que les épisodes de Star Wars. S'il juge d'ores et déjà l'année plutôt bonne, il ne s'attend pas à battre des records, notamment à cause d'une baisse d'activité en octobre et novembre. L'école buissonnière, le Baby boss et Le sens de la fête intègrent également son hit-parade 2017. "Et si je peux faire un vœu en cette période, c'est qu'on ne juge plus l'activité d'un cinéma à son nombre d'entrées, mais plutôt à ses recettes, et on s'apercevra que le cinéma ne se porte pas aussi bien qu'on peu l'entendre dans les médias."

A LIRE AUSSI.

"Star Wars": à 40 ans, la Force est mûre et toujours puissante

"Star Wars": une "toute nouvelle trilogie" annoncée par Disney

La galaxie "Star Wars" en émoi avec la bande-annonce du dernier opus

Star Wars: avant-première en grande pompe du VIIIe épisode à Londres