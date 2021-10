Cinéma, La cérémonie des Césars vendredi soir au théâtre du Chatelet à Paris : deux récompenses pour , le film « Angèle et Tony », d’Alix Delaporte tourné dans la région à Port en Bessin et Bayeux. Le film est couronné du César du meilleur espoir féminin pour Clotilde Hesmes et du César du meilleur espoir masculin pour Grégory Gadebois, les deux acteurs principaux de ce film !