Désopilant. Un spectacle de danse et d'humour pour dépasser ses peurs, à Petit-Quevilly

Le théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), accueille We are the monsters ce mercredi 20 décembre 2017. Un spectacle original de danse et d'humour interprété par quatre performeurs et imaginé par la chorégraphe écossaise Colette Sadler.

La genèse du projet

Invitée au Tanzhaus de Düsseldorf pour un atelier créatif, la chorégraphe développe une réflexion sur le corps mutant en imaginant des personnages étranges aux membres surnuméraires, contraints par des vêtements détournés de leurs usages, enfilés à l'envers par exemple ou cousus les uns aux autres. "Il aura fallu beaucoup de temps pour que le projet aboutisse dans sa forme finale, explique Colette. C'est à Aberdeen en Écosse en 2014 que le spectacle a été joué officiellement pour la première fois en public, mais auparavant nous avions déjà présenté ce spectacle à des enfants des quartiers défavorisés de Glasgow. C'est mon premier spectacle pour enfant mais c'est un concept très amusant qui finalement s'adresse à tous car il n'y a pas de texte mais juste de la danse. Les personnages créent un effet comique par leurs interactions et leur façon de se mouvoir".

Un vêtement qui transfigure

Au cœur de cette performance, le vêtement occupe une place de choix. Ces costumes font partie de notre quotidien (collant, parkas, pantalons) : "Nous voulions un résultat sophistiqué avec des matériaux simples." Mais l'humour vient de l'usage que les danseurs font de ces vêtements : ils se glissent à deux dans un immense pantalon pour prendre l'apparence d'un être hybride ou se composent un corps sans tête. "C'est la costumière Philine Rinnert qui a conçu ces étranges vêtements, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec cette styliste allemande pour deux autres créations." Les corps sont sens dessus dessous et ces costumes sont le support d'une rêverie à laquelle Colette convoque ses spectateurs, les encourageant à laisser aller leur imaginaire.

Et la magie opère

Sur scène, les monstres de Colette émergent d'un mur de carton. "Jouer avec ces objets simples nous permet de créer la magie et la fiction. Les enfants eux-mêmes n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour laisser voguer leur imaginaire quand ils jouent." La musique électronique contribue à accentuer l'étrangeté de ce spectacle. "Cette musique composée spécialement par Brendan Dougherty fait écho à ce qui se passe sur scène : ce n'est pas réaliste mais plutôt fantastique. Cette musique atmosphérique crée un voyage émotionnel. Chaque monstre a son thème musical, la musique vient donc souligner le caractère de chacun, mais cette musique étrange nous entraîne aussi plus facilement dans ce monde étranger."

Pratique. Mercredi 20 décembre 2017 à 15 heures. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 4 à 6 €. Tél. 02 35 70 22 82

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

"Kalakuta Republik": l'Afrique et la révolution en dansant

Vite! Un spectacle pour les fêtes

L'effeuillage burlesque ou "guérison par l'art"

Carnaval de Rio: les écoles de samba ont commencé à défiler