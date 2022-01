Hors Normandie. Deux jeux Harry Potter prévus sur mobile en 2018

Harry Potter a marqué de son empreinte indélébile le cinéma et la littérature, mais les jeux vidéo n'ont pas eu la même aura avec des adaptations très moyennes.

Peut-être que le salut d'Harry Potter sur ce média se trouve dans les smartphones ? En tout cas, 2 applications de jeux sur Androïd et iOS sortiront en 2018 pour relever le défi.

La première s'appellera "Harry Potter: Wizards Unite". Chapeautée par Niantic, elle devrait être similaire à Pokémon: GO qui avait connu un succès fulgurant bien qu'éphémère à l'été 2016. Un jeu de réalité augmentée où les joueurs parcourront les routes de Normandie et d'ailleurs, dans l'espoir de récolter des ingrédients pour leurs potions et devront affronter des Mangemorts et autres menaces. Un jeu multijoueur.

La deuxième application annoncée s'appellera "Hogwarts Mystery" (Le mystère de Poudlard) et sera un jeu de rôles. Avec aussi peu de détails que pour "Wizards Unite", le joueur devrait créer son propre personnage et goûter à la vie d'un élève de Poudlard. Il faudra donc assister aux cours avec les célèbres professeurs de l'univers mais on devrait aussi pouvoir faire des duels de baguettes ou voler sur son balai. On ne sait pas si on pourra interagir avec d'autres joueurs.

Les détails devraient arriver en même temps que leurs sorties respectives, annoncées pour 2018.

