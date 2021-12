Hors Normandie. Un premier aperçu du jeu Harry Potter: Wizards Unite

Un aperçu du jeu en trois volets nous est offert par Niantic ("Pokémon Go") et par le studio de la Warner, Portkey Games. Le premier billet de blog du site officiel de l'application de réalité augmentée, harrypotterwizardsunite.com, permet en effet de découvrir différents aspects du jeu.

L'une des captures d'écran animées montre un joueur jeter un sort à une araignée géante qui perd l'équilibre en se retrouvant affublée de rollers et s'enfuit.

Dans la deuxième animation, un portoloin permet d'apercevoir le monde des sorciers.

La troisième animation montre comment l'écran tactile sera utilisé pour éviter des sorts lors du tournoi de sorcellerie.

"Harry Potter: Wizards Unite" s'appuiera la technologie de réalité augmentée exploitée dans "Pokémon Go". L'appareil mobile et sa caméra, associés à la géolocalisation, demeurent le moyen d'indiquer aux joueurs des objets et des événements à examiner dans le jeu, ainsi que dans le monde réel.

"Pokémon Go" (2016) a connu un succès populaire et financier immédiat puisque le joueur devait investir dans l'application de manière à collecter et entraîner les créatures de la franchise "Pokémon" pour dominer des arènes représentées par des bâtiments du monde.

La déclinaison "Harry Potter" du concept promet de combiner des éléments en lien avec la saga "Harry Potter" et avec ses récents préquels cinématographiques.

A LIRE AUSSI.

Deux jeux Harry Potter prévus sur mobile en 2018