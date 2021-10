La fin d'Harry Potter dans Les Reliques de la mort - partie 2

Les inconditionnels du jeune sorcier anglais n'auront que jusqu'au 29 décembre prochain pour se procurer l'épisode conclusif de la saga. Au-delà de cette date, l'éditeur Warner Bros Home Entertainment entend retirer Harry Potter de la vente, afin de renforcer l'attractivité de sa lucrative série.

Ce coup marketing ne touchera toutefois pas le marché dit "dématérialisé". Les aventures d'Harry Potter resteront disponibles en vidéo à la demande, en location comme à l'achat. Après la 29 décembre, la possession physique de la saga ne laissera que deux options, attendre une réédition pas encore annoncée - mais forcément prévue -, ou se tourner vers le marché de l'occasion, parti pour flamber.

Pour son arrivée sur le marché de la vidéo, le dernier face-à-face entre l'élève de Poudlard, incarné par Daniel Radcliff, et Lord Voldemort (Ralph Fiennes) sera disponible seul, accompagné de la première partie des Reliques de la mort et dans un coffret regroupant les huit épisodes de la franchise.

Premier volet de la saga proposé en 3D dans les salles obscures, Les Reliques de la mort - Partie 2 est devenu le chapitre le plus populaire à travers le monde et le troisième film le plus lucratif de l'histoire, derrière Avatar et Titanic. Grâce à 1,3Md$ récoltés depuis juillet dernier, l'ultime aventure du sorcier permet à Harry Potter de devenir la série la plus rémunératrice au monde, avec un total de 7,7Md$.

Ces chiffres colossaux peuvent être complétés avec des résultats français tout aussi impressionants. Depuis le début de la saga il y a dix ans, Harry Potter a cumulé plus de 58 millions d'entrées, soit une moyenne de 7,2 millions par film. Ce sont les deux premiers films qui ont connu le plus de succès, avec plus de 9 millions d'entrées. Malgré un déclin du nombre d'entrées en France, le célèbre apprenti sorcier n'est jamais passé en dessous de la barre des 5 millions. Le dernier opus a quant à lui attiré 6,5 millions de spectateurs l'été dernier.

Prix : 19,99€ (DVD), 29,99€ (Blu-ray), 39,99€ (DVD des deux parties Les Reliques de la mort), 49,99€ (Blu-ray des deux parties Les Reliques de la mort), 69,99€ (Coffret DVD des huit films), 89,99€ (Coffret Blu-ray des huit films)