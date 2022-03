Harry Potter ne sera plus disponible en DVD ou Blu-Ray fin 2011

Les éditions DVD et Blu-Ray des films issus de la saga littéraire Harry Potter seront retirés de la vente le 29 décembre prochain, a annoncé Warner Bros Home Entertainment. A la manière de Disney, habitué aux ventes ponctuelles de ses films en vidéo, la firme entend jouer sur la rareté pour renforcer l'attractivité de sa lucrative série.

Ce coup marketing ne touchera toutefois pas le marché dit "dématérialisé". Les aventures d'Harry Potter resteront disponibles en vidéo à la demande, en location comme à l'achat. Après la 29 décembre, la possession physique de la saga ne laissera que deux options, attendre une réédition pas encore annoncée - mais forcément prévue -, ou se tourner vers le marché de l'occasion, parti pour flamber.

Interrogée par Relaxnews, la filiale française de Warner Bros. Home Entertaiment n'a pas pu livrer tous les détails de l'opération dans l'Hexagone. Les Français pourront acquérir les DVD et Blu-Ray d'Harry Potter et les Reliques de la mort - partie 2 à partir du 16 novembre. Une intégrale des huit volets de la saga sortira le même jour. Les fans n'auront donc que six semaines pour mettre la main sur l'objet de leur convoitise.