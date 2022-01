Caen. Ville idéale pour planifier sa retraite: Caen devant Le Havre et Rouen

Les résidences seniors et maisons de retraites de Caen (Calvados) ont de beaux jours devant elles: Caen se positionne à la 7ème place du classement nationale des meilleures villes où partir à la retraite. Caen se retrouve en tête du grand ouest, devant Nantes ou même Angers.

Ce classement de Market Inspector, du 22 novembre 2017, cherche à analyser quelles sont les villes qui offrent le meilleur cadre de vie pour la retraite. En effet, beaucoup déménagent au moment de prendre leur retraite, pour "de meilleures conditions ou seulement par désir de changement".

Le verdict pour les trois capitales de Normandie

"Ville très fleurie et peu polluée, Caen (7ème) offre un cadre de vie très agréable. Ses habitants disposent d'un accès aux soins parmi les plus faciles de France." Le classement met un bémol sur l'offre culturelle caennaise et l'efficacité des transports en commun. La ville a des points à gagner en 2019 avec son futur nouveau tramway!

"Rouen (20ème) est renommée pour son offre culturelle riche. L'accès à un médecin est facile." A Rouen, c'est le soleil, la sécurité et les fleurs qui font défaut. Pour le soleil, il y a peu de choses à faire. Reste à travailler sur les deux autres points.

"La qualité de l'air au Havre (30ème) est très bonne. La proportion de personnes de + de 55 ans est élevée, un indicateur important pour une vie sociale potentielle épanouie." Comme à Rouen, et toujours selon la même étude, le soleil manque au Havre. L'accès aux soins médicaux et l'offre culturelle sont à améliorer.



Et ailleurs...

Pour le grand ouest, le Mans s'en tire très bien avec une place de N°2 au classement national. Ses atouts? "Un taux de criminalité très faible, des dépenses fixes parmi les plus basses, des moyens de transport efficaces, un cadre de vie agréable et une proportion importante de personnes de plus de 55 ans font du Mans une très bonne destination pour planifier sa retraite."

