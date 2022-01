Le-Havre. Au Havre une association propose des jouets de Noël à petit prix

La Malle aux Affaires est née en 2004 au Havre dans le quartier de l'Eure pour remplacer l'Armée du Salut qui fermait ses portes. Le principe est le même : collecter (essentiellement des meubles) auprès des particuliers puis revendre à petit prix pour aider les plus démunis.

Retrait à votre domicile

La Malle aux Affaires se déplace chez les particuliers de l'agglomération du Havre pour enlever des meubles encombrants ou de l'électroménager. Il est également possible de déposer vos objets directement aux locaux de l'association (vêtements, vaisselle, disques, accessoires et autres). L'association embauche quatre salariés et six bénévoles.

Écoutez Pascal Roger, le président de la Malle aux Affaires:

La Malle aux Affaires (Havre) Impossible de lire le son.

Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire. - Gilles Anthoine

Comme tous les ans, la Malle aux Affaires propose une vente exceptionnelle de Noël ce dimanche 10 décembre 2017, avec des jouets, des vêtements neufs de Noël et des cadeaux déjà emballés. Le Père Noël sera également présent avec des photos possibles pour vos enfants.

La Malle aux Affaires – 11 rue Générale de Lasalle (quartier de l'Eure au Havre) – ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00 – Vente de Noël ce dimanche 10 décembre 2017 de 14h00 à 17h00.