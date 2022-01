Rouen. Au Rotomagus, au pied de l'église Saint-Maclou

Rotomagus, c'est le nom gallo-romain de la ville de Rouen (Seine-Maritime), et ce restaurant à la façade moderne assume bien sa place, au pied de l'église Saint-Maclou, dont on peut largement admirer les dentelles gothiques une fois à l'intérieur. Derrière le rideau façon brasserie qui protège la porte d'entrée des bourrasques de l'hiver, c'est une décoration très hyggue qui nous accueille, en même temps que des serveurs très agréables en tabliers de vacher.

De la viande haut de gamme

Installé depuis le mois de mai 2017, le chef Thomas Lemelle travaille avec une maison spécialisée dans la maturation et la sélection de viande haut de gamme, et cela se sent. J'ai choisi le plat du jour, une blanquette de veau, délicatement servie dans un bol de grès jaune, et son risotto placé sur le couvercle noir, comme une invitation à la découverte. De fines lamelles de poireaux et des tranches de carottes accompagnent une viande moelleuse et goûteuse. Pour le sucré, le tiramisu pomme, ananas, spéculoos, servi dans une verrine, apporte légèreté et croustillant, dans un mélange de crème, le tout est parfait. Pour finir, un café servi lui aussi dans un petit verre, avec un carré de chocolat bio.

La version gourmande, que j'aperçois chez mes voisins de table, est très très gourmande ! Pour 16,50 €, la formule entrée - plat ou plat - dessert est suffisante pour un bon déjeuner. Des produits de haute qualité dans un cadre très reposant.

Rotomagus, 7, place Saint-Barthélémy. 02 35 07 26 57