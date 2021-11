Rouen. Bonne table à Rouen : la cuisine traditionnelle de chez Pascaline

Les menus l'affichent fièrement : le restaurant Pascaline est une affaire de famille installée à Rouen (Seine-Maritime) depuis plusieurs générations. Tout dans cet établissement respire justement les traditions des restaurants "à la française", des nappes à motifs Vichy à la tenue des serveurs en passant par la musique de fond qui évoque les années 50.

Dans l'ambiance générale, plutôt chaleureuse, mention spéciale pour le tableau dans l'entrée qui liste les fournisseurs locaux de l'établissement.

Sublimer le classique

Du côté de la carte également, beaucoup de références à la cuisine traditionnelle française. Nous partons sur la formule qui propose des plats du jour et quelques éléments de la carte. En entrée, ma terrine de canard est un régal. Mes collègues sont tout aussi satisfaits du tartare de saumon aux poires et du velouté de panais et de potiron. Les plats suivent avec la même qualité, que ce soit le petit salé aux lentilles, l'andouillette de Troyes avec ses petites pommes de terre ou le filet de merlu poêlé.

Place au dessert, enfin, avec l'inspiration du jour du chef : une verrine de mousse au chocolat sur un lit de framboises écrasées qui se marient très bien ensemble. Pour 18,90 €, la formule entrée, plat et dessert propose un bel aperçu de la qualité de la cuisine française.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Rouen : Les classiques simples, fins et efficaces du Cargo

Bonne table à Rouen : une pause déjeuner au Café noir