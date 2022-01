Rouen. L'hommage des fans de Johnny au Zénith de Rouen

Quelques fleurs au pied d'un arbre, aux abords du Zénith de Rouen (Seine-Maritime)… Les fans de Johnny Hallyday ont désormais un espace pour se recueillir et rendre un dernier hommage au rockeur. "Nous n'avions rien prévu de spécial et puis on a reçu beaucoup d'appels de personnes qui cherchaient un lieu pour se recueillir", précise la direction du Zénith.

Il a donc été décidé d'ouvrir l'entrée des artistes, à côté du restaurant Courtepaille. Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi venir déposer des fleurs au pied d'un arbre. Des messages sont aussi recueillis dans une boîte aux lettres. "Nous les transmettrons, bien sûr, aux proches de Johnny", s'engage la direction.

Un portrait projeté sur la coque

Le portrait de Johnny projeté sur la coque du Zénith avec une citation de Jean d'Ormesson. - Zénith Rouen

Le Zénith a aussi décidé de rendre hommage à Johnny Hallyday en projetant chaque nuit du week-end du 8, 9 et 10 décembre 2017 son portrait sur la coque. Un double hommage même avec cette citation de Jean d'Ormesson. "Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants".

D'autres initiatives sont prévues en Seine-Maritime comme ce rassemblement, samedi 9 décembre 2017 à Fécamp. Une marche silencieuse au départ de l'hôtel de ville à 14h.

