Hérouville-Saint-Clair. The Offspring pour l'édition 2018 du festival Beauregard

Après Depeche Mode, Orelsan et Macklemore, les organisateurs du festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair (Calvados) ont annoncé une autre tête d'affiche pour la journée du samedi 7 juillet 2018. Il s'agit de The Offspring !

Le groupe californien de punk-rock a fait danser et chanter toute une génération dans les années 90 notamment avec les tubes : Why Don't You Get A Job?, Self Esteem ou encore You're Gonna Go Far, Kid

"À Beauregard, on aime surprendre", explique Paul Langeois le directeur du festival