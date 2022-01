Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard. C'est parti pour le Week before !

Nouvel Evènement avant le lancement de la 9e édition du festival de Beauregard qui se tiendra du 7 au 9 juillet 2017 à Hérouville Saint-Clair (Calvados).

Au delà de la programmation, le festival a choisi de mettre en lumière des artistes à l'audience un peu plus confidentielle mais avec néanmoins un talent et une identité artistique forte.

Un lieu intimiste

Durant le "week before", ce sont trois concerts pour trois talents différents qui se produiront dans un lieu pour le moins atypique à la chapelle de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) Un lieu intimiste qui correspond aux artistes et à leur univers.

An Pierle en solo piano, interprète, compositrice n'a de cesse d'explorer les styles musicaux. Fishbach ose donner à la musique pop un grain de folie avec une voix envoûtante à la fois singulière et familière.

Mathieu Boogaerts est aussi drôle qu'énigmatique en jouant aussi bien avec les mots qu'avec les instruments d'une manière à la fois précieuse et simple !

Pratique. Les 28, 29 et 30 juin à la chapelle de la DRAC 13 rue saint Ouen. A partir de 18h30. 16€ le concert. Réservation sur le site internet du festival de Beauregard.

