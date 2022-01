Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard. Un surcoût de 80 000 € pour assurer la sécurité

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017, près de 80 000 festivaliers sont attendus sur le site de Beauregard à Hérouville Saint-Clair (Calvados). Une affluence qui nécessite une grande vigilance. "Le festival est considéré comme un grand rassemblement. À ce titre nous avons toujours eu une charte de sécurité bien précise à respecter", explique Paul Langeois, le directeur du festival.

De véritables fouilles à l'entrée du site

Cette année, les organisateurs ont rajouté 80 000 € à leur budget sécurité. L'année dernière entre le matériel et les moyens humains, il atteignait 250 000 €. "Cette année, nous avons un travail de mise en sécurité beaucoup plus en amont. Les années précédentes nous placions de simples barrages. Cette fois, il y a des barrages en dur et des chicanes à passer avant d'arriver sur le site".

Si le directeur ne peut pas tout dévoiler du dispositif, il explique que la présence humaine des agents de sécurité a été bien renforcée. "L'idée c'est de pouvoir faire de vraies fouilles à l'arrivée des festivaliers sans retarder leur entrée sur le site".

Pas d'agents armés sur le site

Entre les services d'ordre, les secouristes et le PC sécurité, environ 150 personnes sont mobilisées. "On a la chance d'être sur un site assez clos. D'un côté on a le canal, de l'autre une quatre voies. Donc c'est plus facile pour nous de surveiller les entrées". Paul Langeois a fait le choix de ne pas avoir d'hommes armés sur le site. "Je ne veux pas qu'un festivalier danse à deux mètres d'un Famas".

