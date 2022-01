Caen. Beauregard 2017 : cinq infos pour réussir son festival

Avec encore plus de 70 000 personnes attendues sur les trois jours du festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair, aux portes de Caen (Calvados), les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017, il vaut mieux disposer de quelques bons plans pour profiter comme il se doit de l'événement. Voici quelques clés…

Places. Pour ceux qui n'ont pas encore obtenu le précieux sésame, bonne nouvelle, il en reste à la vente. À partir de 49 € la journée. Pour des billets à la revente par des particuliers, le mode le plus sécurisé demeure la "bourse aux billets" gérée par le festival. Pour rappel, le festival est gratuit pour les moins de 12 ans !

Accès. La navette, meilleure alliée pour éviter la galère du stationnement. Des départs sont programmés régulièrement depuis le terminus du tram en centre-ville d'Hérouville dès 15h le vendredi et dès 14h le samedi et le dimanche. Elles marchent dans les deux sens. Autre option efficace : le vélo avec un parking surveillé situé près de l'arrêt des navettes à Beauregard.

Bar et goodies. Pour payer boissons, sandwichs, tee-shirts et autres, les organisateurs ont mis en place une application mobile "Lyf Pay" disponible sur tous les bons app stores. Il suffit alors de créditer son compte sur cette appli et de payer avec son téléphone grâce à un QR code. Plus besoin de liquide ou de carte bleue, mais ne perdez pas votre mobile. Pour le crédit restant, le remboursement est prévu. Autre option : le bracelet cashless déjà présent l'année dernière sur le festival.

Plan. Là encore, le téléphone sera votre meilleur ami. L'application "Beauregard" offre un plan optimal et vous géolocalise sur le festival. Impossible de se perdre. De quoi voir en un coup d'oeil toutes les animations et points d'intérêts à quelques mètres de vous.

Nourriture, bonne pioche. Golly Gosh revient sur Beauregard avec deux stands cette année. Des plats vegans, donc sans produits de provenance animale : wraps, curry de légumes, pizza, grignotages apéro, muffins, hot-dogs, patates spirale et glaces.

