Rouen. Quelles sont les tendances pour décorer son sapin de Noël à Rouen ?

Elles ont fait leur apparition depuis la mi-octobre dans la plupart des magasins de l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Les décorations de Noël se diversifient aussi bien en termes de formes que de couleurs. "On a quatre thèmes cette année avec du traditionnel, de l'industriel, du naturel et du soft and shinny, c'est-à-dire des couleurs plutôt rose et pâle", détaille Virginie Esteves, la responsable du magasin Casa au centre commercial Saint-Sever à Rouen. Mais, les couleurs rouges et dorés restent encore les préférées des clients de la boutique : "un tiers des personnes qui viennent achète du traditionnel".

Virginie Esteves est la responsable du magasin Casa à Rouen Impossible de lire le son.

Même constat au sein du magasin Cocktail scandinave, installé au Petit-Quevilly. "On reste sur du rouge, de l'argent et du doré en termes de décoration, les clients aiment le classique", affirme Julien Gouteux, vendeur. Selon la responsable du magasin Casa, "les personnes qui ont déjà des décorations de Noël vont venir acheter quelques nouveautés mais, elles ne vont pas tout changer". Ce sont donc plutôt des personnes jeunes qui vont "s'orienter vers les collections modernes", poursuit Virginie Esteves.

La fin des guirlandes

Au-delà des couleurs, les magasins vendent de moins en moins, voire plus du tout, de guirlandes classiques. Mais, les guirlandes lumineuses ont encore la cote pour mettre en valeur le sapin, "on en vend beaucoup", confie le vendeur du magasin Cocktail scandinave.

Par contre, boules, Père Noël et autres ont toujours la place à l'extrémité des branches du sapin. "Avec une tendance au bois et au design naturel", complète la responsable du magasin Casa. À côté du sapin, les clients achètent d'autres décorations dont le village de Noël qui a un "grand succès" cette année car, selon Virginie Esteves, "il rappelle les animations dans les vitrines des grands magasins parisiens".

