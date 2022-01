Rouen. Hockey-sur-glace: Rouen s'adjuge une nouvelle fois le derby face à Amiens au bout du suspense

C'était la quatrième rencontre officielle entre les Dragons de Rouen et les Gothiques d'Amiens cette saison. Et c'est le quatrième succès pour les Jaunes et Noirs qui s'adjugent une nouvelle fois le derby après les prolongations, mardi 5 décembre sur la glace de l'Ile Lacroix lors de la 26e journée de Saxoprint Ligue Magnus (5-4).

Un match intense

Les Jaunes et Noirs entament le match de la meilleure des manières en ouvrant le score sur un tir lointain de Florian Chakiachvili après un peu plus de cinq minutes de jeu (1-0). Ce sont ensuite les Gothiques qui vont faire la différence par deux fois par l'intermédiaire de Ondrej Smach et Mari-Valery Trabucco (2-1). Les Rouennais vont réagir sur un gros travail d'Alex Aleardi qui sert parfaitement Nicolas Deschamps pour l'égalisation (2-2). Après un deuxième tiers très disputé, Amiens reprend l'avantage (4-3). Les joueurs de Fabrice Lhenry vont pousser en fin de match. Ils sortent Pintaric pour évoluer à 6 contre 5 et parviennent à égaliser sur un coup du sort. Un mauvais rebond derrière la cage de la bande et le palet revient dans le slot du gardien amiénois qui ne peut rien faire sur la reprise de David Wolhberg (4-4). La réussite semble être donc du côté rouennais qui va marquer le but de la victoire lors de la prolongation sur un énorme travail de Marc-André Thinel qui sert parfaitement Florian Chakiachvili. Au classement, les Dragons de Rouen restent deuxième à trois points de Grenoble.

Fabrice Lhenry: " Amiens a mis une grosse intensité ce soir. Ils ont été opportunistes aussi. On s'est créé beaucoup d'occasions, leur gardien a fait des gros arrêts mais l'équipe a travaillé jusqu'au bout même si le dernier but est un peu chanceux avec un mauvais rebond mais défensivement on a pas été assez agressifs on leur a laissé trop d'espaces ce qui leur a permit de marquer leurs trois premiers buts qu'on aurait pu éviter avec plus de rigueur défensive. Amiens a progressé et sera une équipe dangereuse en Play-offs c'est certain."

