Rouen. Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): Derby et grosse opération pour les Dragons de Rouen

Encore une victoire dans le derby pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui sont allés s'imposer à Amiens contre les Gothiques lors de la 36ème journée de Saxoprint Ligue Magnus vendredi 20 janvier 2018. Score final 4-3. Le match débute avec un premier tiers sans but mais avec déjà beaucoup d'intensité entre les deux équipes. C'est dès le début du 2ème tiers que les Jaunes et Noirs vont ouvrir la marque par Florian Chakiachvili d'un tir lointain 1-0. Il n'en faut pas plus pour que les locaux réagissent et égalisent moins de 50 secondes plus tard par Anze Kuralt 1-1 jusqu'à la fin du 2ème tiers.

5e victoire face aux Gothiques

C'est dans le dernier tiers-temps que les choses vont s'accélérer entre les deux équipes. En effet, c'est Joris Bedin qui va redonner l'avantage en supériorité numérique alors que les Gothiques égaliseront cinq minutes plus tard par Joey West 2-2. Les Rouennais ne douteront pas et marqueront et prendront de nouveau l'avantage par Marc-André Thinel puis vont faire le break sur une belle inspiration de David Wohlberg 4-2.

Les joueurs de Fabrice Lhenry vont s'offrir une fin de match à suspense puisque à moins d'une minute dix de la fin du match, les Amiénois vont revenir à 4-3 sur un but marqué par Ondrej Smach.

Grâce à cette importante victoire, la 5ème face aux Gothiques cette saison, les Rouennais conservent la première place au classement et réalisent la grosse opération de la soirée en prenant cinq points d'avance sur Grenoble qui s'est incliné chez la lanterne rouge Strasbourg sur le score de 6-3. Prochain rendez-vous pour les Dragons de Rouen ce dimanche 21 janvier 2018 sur l'Ile Lacroix face aux Rapaces de Gap 3ème au classement et qui restent sur une victoire face à Mulhouse 3-2.

