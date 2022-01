Caen. La Ligue du Crachin, compétition régionale de bike polo fait son retour à Caen

Après un passage remarqué à Luc-sur-mer en mars dernier, la Ligue du Crachin, compétition de bike polo mettant aux prises Caen, Rouen, La Rochelle, Nantes, Angers, Tours, Blois, Paris et Bruxelles (Belgique) fait étape à Caen (Calvados) ces samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017. Le bike polo est un sport relativement simple à comprendre : une équipe de trois cyclistes armés d'un maillet doit mettre une balle dans le but de l'équipe adverse.

Une compétition très "terroir"

Pour son retour à Caen, près de quatre ans après la première édition de la LDC dans la salle du Canada de la Guérinière, l'équipe locale veut marquer le coup. "Ces dernières années, beaucoup de joueurs nous avaient quittés mais aujourd'hui on a de nouveau du monde avec 30 adhérents" annonce Bastien Hergas, de l'association Caen Bike Polo. "Pour marquer notre revival on veut organiser un événement ancré dans le terroir normand avec des produits locaux à gagner pour les équipes". Des lots des marques phares Heula ou Jeannette seront remis, de même que des bières de la Biergerie, une enseigne caennaise toute jeune.

Pratique. Samedi 9 et dimanche 10 décembre de 9h à 18h à la salle du Canada, rue de l'Académie. Entrée gratuite, buvette et foodtrucks sur place

