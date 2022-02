Pont-Audemer. Leurs jeans Made in Normandie s'exportent en Amérique... par voilier

S'attaquer au pays du jean, un sacré défi. Celui que vont tenter de relever Arthur Cochin et Olivier Lebas, les fondateurs de l'Atelier de la Venise Normande (AVN). Leur marque de prêt à porter "made in France" va exporter pour la première fois cent pièces aux États-Unis et au Canada.

Jeans fabriqués dans l'Orne

Originaires de Pont-Audemer, dans l'Eure, les deux Normands ont fondé leur marque sur internet en 2015, avant de distribuer leurs vêtements dans des boutiques à Paris, Bruxelles (Belgique) ou encore Rouen (Seine-Maritime). Leurs jeans sont fabriqués dans les ateliers de Kiplay, à Saint-Pierre-d'Entremont (Orne), et leurs pièces de cuir dans deux usines de l'Eure, à la Maroquinerie de Conches et au Cuir de Vaudreuil.

Un transport écolo

Pour la première fois, le 2 août 2017, leurs jeans vont prendre le large, direction l'Amérique. Un transport réalisé en voilier, pour limiter l'impact écologique. C'est la maison de négoce Portfranc qui organise le voyage. "Limiter l'export par de gros cargos qui polluent, cela nous a beaucoup plu. Surtout, l'idée du slow-fashion : prendre le temps de fabriquer un produit, puis de l'exporter" souligne Arthur Cochin. Entre le départ à La Rochelle et l'arrivée outre-Atlantique, le voyage est en effet estimé à deux mois.

Un mode de fonctionnement que recherche la clientèle, selon Arthur Cochin. "On s'est rendus compte que les gens veulent parfois à se différencier avec un produit authentique. Ce qu'ils recherchent, c'est aussi l'histoire et les personnes qui se cachent derrière." Dans le voilier, les jeans normands seront entourés d'autres produits fabriqués en France et sélectionnés par Portfranc. Ils seront ensuite vendus dans boutiques outre-Atlantique.

