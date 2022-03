Luc-sur-Mer. Grand week-end de bike polo à Luc-sur-Mer

Le week-end des habitants de Luc-sur-Mer (Calvados) sera marqué par le hardcourt bike polo samedi 18 et dimanche 19 mars 2017. Co-organisé par les clubs de Caen et de Paris, le Paris Polo Plage accueille également dans la salle Tessel les équipes de Rouen, Nantes, La Rochelle, Blois, Angers, Tours et Bruxelles (Belgique) qui forment la Ligue du Crachin, le championnat du Grand Ouest. "C'est l'occasion pour les amateurs de vélo et de sport d'équipe de découvrir une nouvelle discipline", annonce Bastien Hergas, vice-président du club caennais.

Un sport qui se développe

Sport méconnu qui se joue comme le polo, mais en vélo avec deux équipes de trois joueurs sur un terrain dur, le hardcourt bike polo est un sport spectaculaire né aux États-Unis dans les années 1990. Il en existe plus de 200 équipes à travers le monde, qui organisent des championnats internationaux auxquels les équipes françaises participent régulièrement.

Adresse : Salle Tessel - rue du Docteur Tessel, Luc sur Mer Facebook : Paris Polo Plage 2 LDC #12

A LIRE AUSSI.

Salon du Cheval: plus de sports, de cavaliers et de chevaux

Ligue 1: piégeux terroir après frissons d'Europe

Ligue 1: plus de joker pour Paris, Nice veut se mettre au chaud

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Rallye: la passe de quatre pour Ogier et Volkswagen