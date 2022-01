Caen. Hockey sur glace: Caen se refait petit à petit

Les Drakkars de Caen (Calvados) semblent aller mieux depuis quelques semaines, c'est en tout cas ce qu'indiquent les résultats : 3 victoires lors des 4 derniers matchs et dans un championnat où tout va vite, les Caennais sont désormais à deux points de la place qui compte : la 8e place occupée par Cholet (Maine-et-Loire) que Caen va défier ce vendredi 8 décembre 2017. "Il nous manque encore un petit truc, on remonte étape par étape. Il ne faut pas se satisfaire mais quand même voir le positif" avoue l'entraîneur Luc Chauvel.

Jaroslav Prosvic de retour

En plus de la victoire contre Mont-Blanc samedi dernier, une autre bonne nouvelle est tombée avec le retour de Jaroslav Prosvic en Normandie. Joueur de 2006 à 2009, l'attaquant slovaque a quitté Briançon la semaine passée et proposé ses services à Luc Chauvel, ce dernier est très satisfait de ce recrutement : "La nouvelle nous est tombée dessus alors qu'on ne s'y attendait pas ! Ça faisait quelques années qu'on s'appelle tous les ans, je suis très content c'est un garçon avec beaucoup d'expérience qui avait très envie de revenir. Il va nous apporter sa qualité technique et sa grinta".

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Tour de France: le "Sagan show" commence

Dakar-2017: à l'ombre de la haute montagne bolivienne

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Six nations: Irlande-France, les Bleus pour passer au vert