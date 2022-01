Rouen. Football (Coupe de France) : Le défi du FC Rouen contre Chartres

Après leur défaite en National 3 face à Oissel 1-0, les Diables Rouges du FC Rouen font une parenthèse Coupe de France avec la réception de Chartres (National 2) samedi 2 décembre 2017 au stade Robert Diochon.

Une rencontre inédite entré les deux clubs qui ne se sont jamais rencontré auparavant. Mais également un match qui s'annonce compliqué pour les Rouennais qui évoluent une division plus bas que son adversaire du jour. De plus, si les Rouges et Blancs se sont imposés lors du dernier tour de Coupe face à un autre pensionnaire de National 3 Saint-Brice 1-0, les joueurs de Chartres se sont imposés face à Orléans qui évolue en Domino's Ligue 2 et dont l'entraineur est Didier Olé-Nicolle l'ancien entraineur du FC Rouen.

Une victoire qui permettrait aux Normands d'arriver en 32è de finale de la Coupe de France qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

