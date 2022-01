Hors Normandie. Une nouvelle série adaptée de George R.R. Martin (Game of Thrones) va voir le jour en 2018

C'est l'un des plus gros succès de ces dernières années à la télévision: la série Game of thrones (le trône de fer) adaptée de la saga littéraire du même nom de George R.R. Martin, dans un univers médiéval-fantastique.

Sentant le filon, la chaîne américaine SyFy, spécialisée dans la science-fiction, a décidé d'acheter les droits d'une autre oeuvre de l'auteur: Le Volcryn (Nightflyers en VO).

L'Américain a écrit ce livre dans les années 80 et se situe dans un univers totalement différent de Game of Thrones, puisque cette série se passe dans l'espace! Dans cette histoire de science-fiction, Neuf scientifiques embarquent à bord d'un vaisseau spatial afin d'aller à la rencontre du Volcryn, un astronef légendaire qui errerait à travers l'espace depuis des temps immémoriaux. Mais la vie au sein de leur vaisseau, dont le commandant ne veut jamais se montrer, va se révéler des plus périlleuses…

Le livre a déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 1987 par Robert Collector. Mais sa version en série sera l'occasion de populariser l'oeuvre.

Une sortie pour l'été 2018

La première saison sera au format Game of Thrones, avec 10 épisodes et devrait être diffusée en juillet 2018 aux USA. Certains acteurs de Game of Thrones, parmi les nombreux morts fictifs, pourraient avoir des rôles dans cette nouvelle série.

George R.R. Martin a précisé que l'histoire de son roman a été respectée par la chaîne mais qu'il y aurait quelques modifications afin de pouvoir tenir sur plusieurs saisons et ainsi rajouter pas mal de surprises.

