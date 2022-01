Théâtre musical. Les aventures de Crocdur le pirate débarquent à Barentin !

Le théâtre Montdory de Barentin accueille Le Capitaine Crocdur: un spectacle de théâtre musical inspiré par l'univers de la piraterie le vendredi 8 décembre 2017. Auteur et compositeur Dominique Lefebvre est à l'origine de la Cie Artscène basée à Bourgoin: "Depuis ses débuts en 2000, la compagnie crée des pièces de théâtre musical: c'est notre marque de fabrique", explique Dominique Lefebvre. "Ce ne sont pas des productions exclusivement jeune public mais plutôt des créations familiales car elles sont très divertissantes et le texte est quand même élaboré." Ce spectacle créé en 2011 a déjà fait l'objet de 440 représentations: un succès qui s'explique par son originalité.

Un capitaine mystérieux

La réputation du capitaine le précède: on dit qu'il traque sans relâche les orphelines. "Farouche bonhomme et alcoolique, c'est pourtant un homme au grand coeur, poursuit Dominique Lefebvre qui incarne Crocdur sur scène. Il y a en effet un vrai malentendu sur sa personnalité profonde". Sur scène, trois comédiens seulement se donnent la réplique et parviennent à faire revivre ces aventures rocambolesques. "J'ai parlé de piraterie car c'est un thème qui me plaît mais, ce spectacle me donne l'occasion d'évoquer des sujets profonds comme la place des femmes dans la société ou les familles recomposées: des thèmes finalement contemporains."

L'ambiance musicale d'une taverne

Pour chaque spectacle, Dominique Lefebvre compose une musique originale: "J'imagine les mélodies et une harmonisation simple, puis un ami compositeur prend le relais pour m'aider à arranger". Sur scène, les comédiens interprètent en live toutes les chansons sur une bande-son préenregistrée. "Pour Crocdur, il fallait bien entendu composer dans le style des chansons de marins. On retrouve des instruments traditionnels: accordéon, contrebasse, caisse claire, cymbale et piano afin de restituer l'ambiance d'une taverne." Les chansons sont intégrées aux dialogues, seuls deux passages sont uniquement instrumentaux pour souligner la tension d'un épisode.

Des effets scéniques recherchés

Sur scène, afin de surprendre le spectateur, les effets spéciaux ne manquent pas: "Des barils de poudre explosent, un mât de bateau casse, une tempête se déchaîne en pleine mer: il y a beaucoup d'animations grâce à des systèmes mécaniques complexes mais invisibles qui contribuent à nous plonger dans l'intrigue". Ces artifices on les doit à Dominique Lefebvre: un véritable touche à tout, "Ça m'a toujours enthousiasmé d'inventer des machines, c'est un challenge que je me lance, ma seule limite c'est de créer des décors adaptables au format du camion de la compagnie", s'amuse-t-il.

Pratique. Vendredi 8 décembre 2017 à 20h30 au théâtre Montdory à Barentin. Dès 5 ans. Tarifs de 6 à 9 €. Tél. 02 32 94 90 23

