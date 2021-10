Ciao Amore au Théâtre Montdory à Barentin

Sur un mode tantôt léger et drôle, tantôt incisif et tranchant, la pièce donne la part belle au jeu de Christophe Alévêque et de Serena Reinaldi, très crédibles dans ce duo des coeurs. La pièce qui commence par un tragique "je ne t'aime plus", se meut de scènes d'explication en rixe verbale au bénéfice d'une comédie désopilante. Après sept ans de vie de couple, cette pièce exacerbe les rancoeurs et les incompréhensions des deux amants.

La déliquescence des sentiments dans ce chassé-croisé amoureux n'est qu'apparente. Cette pièce sonde en fait les abîmes de ces héros, partagés, ambigüs et donc profondément humains, représentatifs de notre époque et de nos désirs d'individualisme.

Pratique. Dimanche 17 mars, à 17h, Théâtre Montdory, à Barentin. Tarifs 12/15 €. Tél. 02 32 94 90 23