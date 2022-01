Trois jeunes talents de l'humour à Barentin

C’est grâce à l’émission de Laurent Ruquier sur France 2 On n’demande qu’à rire que Julie Villers s’est fait connaître. En one-woman-show depuis 2009, elle se produit régulièrement dans les salles parisiennes tout comme Mata Gabin. Cette dernière invente Betty, son double diabolique, actrice mythomane et “miss catastrophe du mensonge” selon ses dires. Béatrice Facquer, connue pour ses dialogues truculents de la série TV Un gars une fille, incarne quant à elle des personnages féminins drôles et excessifs telle une danseuse du ventre pour mal-voyant.

Pratique. Vendredi 18 janvier, à 20h30, Théâtre Montdory, à Barentin. Gratuit.Infos. www.ville-barentin.fr