Rouen. Seine-Maritime : son beau père est un pervers sexuel

Vendredi 24 novembre 2017, un homme de 42 ans a été jugé devant le tribunal correctionnel de Rouen pour agressions sexuelles. Sa victime? La fille de sa compagne, âgée à l'époque des faits, en 2012, de 13 ans. En garde à vue, celui-ci avait immédiatement reconnu les faits. Lors d'une confrontation, en juin 2016, le prévenu avait expliqué ses gestes par "la frustration qu'il éprouve dans sa relation avec la mère de l'enfant."

Déficience narcissique

Une expertise psychiatrique révèle une personnalité complexe du prévenu, inhibée par des blessures d'enfance et une déficience narcissique. Il contraignait notamment l'adolescente à porter de la lingerie, offerte par ses soins, quelque temps auparavant, à sa compagne. L'homme est aussi dépendant à l'alcool, au cannabis et à l'héroïne. Son casier judiciaire fait état de deux condamnations, pour vols et violences conjugales. Pour la partie civile, "le préjudice de la victime n'est pas quantifiable, il est traumatique". L'adolescente a depuis fait deux tentatives du suicide. La défense pour sa part insiste sur "les traumatismes du passé du prévenu, qui ne doivent pas être ignorés". La justice a finalement condamné Vincent Arnaud à trois ans de prison ferme avec obligation de soins. Un mandat de dépôt a aussi été prononcé à son encontre. Il a donc immédiatement été incarcéré.

