Rouen. À Rouen, trois ans de prison pour un homme violent

Jérémie Matumona, 30 ans, est de nature violente et ne supporte pas la contrainte. Ainsi, le 19 juin 2016, alors qu'il est au volant de sa voiture à Grand-Couronne (Seine-Maritime), il brûle un feu rouge, obligeant un automobiliste à manœuvrer brutalement pour éviter la collision. Au mécontentement de celui-ci, il répond en le poursuivant puis descend de son véhicule, armé d'une matraque. L'automobiliste s'enfuit mais communique le numéro d'immatriculation du véhicule à la police et porte plainte. Les policiers retrouvent l'individu et le conduisent en garde à vue. Parallèlement, les enquêteurs découvrent qu'il est l'auteur de faits de violences conjugales dénoncés par son ex-compagne quelque temps auparavant. Des disputes récurrentes qui dégénèrent, des menaces de mort avec une arme de poing, des gifles, ont amené celle-ci à porter plainte.

Il nie en bloc

Son ex-compagne, entendue à nouveau, décrit des scènes de violences répétées et fournit des photos de traces de coups reçus. Il reconnaît tout au plus l'avoir giflée une fois, mais nie tout le reste. "Je n'ai jamais commis autant de violences", se borne-t-il à dire lors de l'audience. À son casier judiciaire, douze condamnations font état de faits de violences avec dégradations. La récidive est donc avérée. Pour la partie civile, "les menaces et la violence sont démontrées". Le ministère public constate que "les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles", mais sa défense affirme que "la bonne foi du prévenu ne peut être remise en cause". Il est néanmoins reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à trois ans de prison ferme. Le tribunal prononce aussi son maintien en détention.

