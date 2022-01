Caen. Hockey-sur-gazon. Place à la salle pour les Caennais

Né d'une fusion entre le Caen Etudiants Club et un club de jeunes sur Venoix, le Hockey Caen Venoix Caen Etudiants Club (Calvados) a fait ses débuts en 1983. Évoluant au 3e niveau national chez les hommes, le HCVCEC se veut très ambitieux cette saison. Démarrant sur les chapeaux de roues, en se positionnant 3e du championnat avant la trêve, le club "vise le haut de tableau, et pourquoi pas jouer les play-offs", ambitionne le président Jacky Chéron.

"Finir dans les trois premiers"

Des objectifs partagés par le capitaine, Vincent Marie, qui avait à coeur de bien figurer à la fin de l'année civile. "On s'est fixé l'objectif de figurer parmi les trois premiers. On a déjà fait une grosse partie du travail mais le plus dur sera de confirmer cette dynamique en février-mars, dans la 2e partie de saison" Physiquement très prenant, puisque les caennais ont enchaîné les rencontres depuis le coup d'envoi de la saison, il n'est pas question de repos après cette première partie sur gazon. L'hiver arrive, et le parquet les attend pour démarrer un nouveau championnat, qui se déroulera sur trois phases.

Un nouveau championnat qui démarre

"La salle est un championnat totalement dissocié. On se calque par rapport à un match de hand, à 6 contre 6 sur deux périodes de 20 minutes. Physiquement ça requiert davantage de mobilité et de précision technique", explique l'un des chefs d'orchestre du groupe. La saison en outdoor reprendra son compte que le 11 mars prochain, avec un déplacement au Racing.

