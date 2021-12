Caen. Uber bel et bien lancé à Caen, mais pas officiellement !

Mercredi 22 novembre 2017, trois voitures en activité apparaissent à Caen (Calvados) sur l'application Uber, la célèbre plate-forme américaine de voitures avec chauffeur. Pourtant, elle n'est officiellement pas lancée dans cette ville de Normandie, pas plus d'ailleurs que dans une autre cité de la région. "À l'heure actuelle, un ou plusieurs chauffeurs peuvent se connecter via l'application Uber pour recevoir des courses à Caen ou aux alentours, fait savoir le service de communication de l'entreprise. Il est donc donné à des usagers la possibilité de les appeler, mais nous ne sommes pas officiellement présents à Caen".

Déjà 1 200 courses en six mois

Pourtant sur le terrain, Engin Gokhan, travaille pour Uber à Caen depuis mars 2017, avec 1 200 courses réalisées sur l'agglomération, mais aussi à Paris. "Les Caennais sont encore peu familiarisés avec Uber, mais en revanche je suis beaucoup contacté par des Parisiens qui viennent ici pour des rendez-vous d'affaires ou par des touristes anglais ou américains", explique le jeune homme de 31 ans, détenteur d'une carte VTC, pour voiture de transport avec chauffeur, délivrée par la préfecture du Calvados.

Mercredi 22 novembre 2017, les deux autres chauffeurs Uber disponibles semblent être plus occasionnels sur la ville de Caen. "C'est la difficulté ici: il faudrait plus de chauffeurs pour qu'il y ait plus d'offres à proximité des usagers, et qu'ainsi il y ait plus de demande. Je fais beaucoup de trajets à vide sur le retour".

Du côté de la prestation, Uber impose à ses chauffeurs un véhicule de moins de six ans, avec un moteur d'au moins 130 chevaux et recommande des voitures aux teintes foncées. Le prix est fixé par la compagnie et aucune somme d'argent ne transite directement entre le client et le conducteur. Il en coûte par exemple 17 € pour relier l'aéroport de Caen-Carpiquet au Mémorial, contre 25 € avec un taxi.

