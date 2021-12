Rouen. Découvrez “Le voyage imaginaire”, le nouveau spectacle de Disney sur glace à Rouen

Lorsqu'on évoque le nom Disney il y a forcément des tonnes d'images et de noms qui nous viennent en tête. Les célèbres dessins animés nous ont bercé et désormais en plus d'être à l'écran les personnages prennent vie sur la glace, ce sera le cas au zénith de Rouen les 28 et 29 Novembre 2017.

“Le voyage imaginaire” c'est le nouveau spectacle de Disney sur glace. Un show entraîné par Mickey, Donald, Dingo & Minnie, tous ensemble ils partent à l'aventure dans une exploration et nous font voyager dans plusieurs pays. Par exemple une escale est prévue en Afrique à la rencontre du Roi Lion, le voyage passera aussi par les fonds marins pour y retrouver la petite sirène.

“Parmi les nouveautés, la Reine des Neiges”

Sous les costumes des célèbres personnages de fiction ils sont nombreux à réaliser les performances artistiques. Florian Valéra lui portera le costume de Peter Pan. Patineur de haut niveau et entraîné par Philippe Candeloro sa carrière ne cesse de croître depuis ses précédents spectacles “Holiday on ice” et surtout “La Reine des Neiges”. Ici il vit sa passion pour le plaisir de tous: “on ressent le public et on le voit aussi à travers les yeux pétillants des enfants et leurs cris s'entendent sur la glace” dit-il.

Découvrons maintenant l'envers du décor:

Disney sur glace “Le voyage imaginaire” en tournée en France jusqu'au 31 Janvier. Au-delà de cette date les sportifs prendront une petite pause avant d'enfiler les patins presque sur le sable. Prochaines destinations Dubaï et Abu Dhabi.

Plus d'infos sur la page facebook “Disney sur glace”.

