Enchanteur. Disney sur glace au Zénith de Rouen

Le nouveau spectacle Disney sur glace évoque quatre univers Disney: la Petite Sirène, le Roi Lion, la Reine des Neiges et Peter Pan au Zénith de Rouen les 28 et 29 novembre 2017 grâce à la participation de 50 patineurs professionnels. Sur la glace, le jeune français Florian Valera incarne Peter Pan:

Un parcours brillant

Âgé de 25 ans, Florian Valera a découvert sa vocation grâce au parrain de son frère, qui n'est autre que Philippe Candeloro. Après plusieurs années de compétition de haut niveau et la participation aux championnats de France, il rejoint il y a quatre ans l'équipe Disney. "C'est ma 8e année dans le spectacle, confie le patineur. J'ai travaillé pour Holiday on Ice puis Europapark avant de rejoindre la troupe Disney". Après avoir participé au spectacle sur glace La reine des neiges, Florian Valera est choisi pour incarner Peter Pan dans ce nouveau spectacle baptisé Le voyage imaginaire.

Au service du rêve

"De la compétition au spectacle, l'exigence est la même: beaucoup de discipline et une technique très professionnelle". Pour incarner Peter pan, Florian doit être en mesure de réaliser quelques prouesses techniques en particulier un salto arrière: "Cela exige beaucoup de concentration et beaucoup de travail mais c'est une réelle satisfaction quand je vois le public fasciné, les enfants comme les adultes". Tous les patineurs recrutés par Disney ont été remarqués par leur très bon niveau, récompensés par des prix nationaux ou internationaux: "Au cours du spectacle on fait de nombreux sauts: axel, double ou triple axel: des sauts très périlleux mais il y a aussi un travail de portage et des numéros en duo".

Un investissement au quotidien

"Il nous arrive parfois au cours de la tournée de faire trois spectacles d'affilée dans la même journée". Pour se préparer, chaque représentation est précédée par de nombreuses heures d'entraînement. La tournée qui a commencé il y a un mois et demi, emmène la troupe sur les routes de France jusqu'en mars prochain "Après cela, le spectacle s'exporte en Belgique, en Espagne et au Portugal mais aussi à Dubaï et Abou Dabi": un vrai défi technique d'aménager des patinoires sous ces climats! Au zénith de Rouen, une patinoire est également montée pour l'occasion: "Il nous faut nous adapter à ce type de glace qui est plus molle que celle d'une vraie patinoire. C'est toujours un vrai challenge!"

Pratique. Mardi 28 novembre à 20h, Mercredi 29 novembre à 14h30 et 17h30. Zénith de Rouen. Tarifs 25,5 à 54€. citylive.trium.fr

