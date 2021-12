Caen. Maintien à domicile : avec Familicare, des Caennais veulent soutenir les aidants

Ils ont accepté de plonger dans l'univers en plein développement de l'e-santé, cette manière de penser les soins à l'aide d'outils numériques. Passionnés par leur métier, Ludovic Sourdin et Idriss Mzari, tous les deux infirmiers libéraux sur les secteurs de Caen et Carpiquet (Calvados) sont dans la phase terminale du lancement d'une application mobile censée faciliter la coordination des soins pour favoriser le maintien à domicile. Son nom : Familicare.

Un dossier médical en quelques clics

"Cette application a été pensée pour les aidants qui sont bien souvent les membres de la famille, mais aussi parfois un voisin ou un ami", explique Idriss Mzari, 32 ans. Elle se télécharge gratuitement et permet alors de rendre plusieurs services. "Imaginons un homme de 75 ans nécessitant des soins et qui est suivi par sa fille à Caen, avec deux frères à l'autre bout de la France. L'application leur permet de suivre le dossier médical de leur papa à distance, de prendre des rendez-vous pour lui et surtout que tout le monde ait le même niveau d'information". Ou comment remettre de l'ordre là où sur le terrain, il est souvent constaté par les deux jeunes infirmiers qu'il n'y en a pas.

"Nous échangeons beaucoup avec les familles via des SMS, des feuilles ou des cahiers qui parfois se perdent. Là, tout est centralisé et accessible à qui y est autorisé". Traitements médicaux ou antécédents, l'historique du patient peut-être répertorié, là aussi pour faciliter l'accompagnement des aidants, mais aussi pour permettre à des professionnels d'avoir un accès rapide à des informations utiles sur le patient.

Développée par Noël-Henri Sicot, un informaticien caennais de 22 ans, l'application sera disponible à compter de Noël prochain.

A LIRE AUSSI.

Normandie: le Groupement Hospitalier Rouen Coeur de Seine, une révolution pour le patient

Cauchemar logistique dans le nord-est du Nigeria, coupé du monde

Syrie: dans le nord rebelle, la seule clinique pour soigner les traumatismes de guerre