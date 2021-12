Caen. Le kendo : le plus traditionnel des arts martiaux à Caen

Des combattants en armure avec un sabre en bambou qui crient en s'attaquant, un sensei (maître) qui donne ses instructions en Japonais, pas de doute, vous avez atterri dans un cours de kendo ! Cet art martial, le plus traditionnel des sports de combat japonais se pratique à Caen (Calvados) avec le club de l'Ame Agaru ("après la pluie" en Japonais) depuis une quinzaine d'années, trois fois deux heures par semaine au gymnase du Calvaire Saint-Pierre.

Un art martial du XIXe siècle

Inventé au XIXe siècle par Jigoro Kano, le fondateur du judo, le kendo est le plus ancien des sports de combat japonais. Il reprend les techniques de combats des samouraïs et la spiritualité du ki ken tai : "le corps, l'esprit et le sabre ne font qu'un", l'objectif est de toucher avec son bokken (le sabre) le casque, le poignet, le cou ou encore le flanc de son adversaire pour marquer des points, comme dans l'escrime. "Comme dans chaque art martial, le plus important est de se respecter et d'apprendre de l'autre, car même un maître peut apprendre de son élève, il n'y a d'ailleurs pas de distinction comme la couleur d'une ceinture qui représente le niveau" explique l'un des membres, Anaël Aubey. D'autant plus qu'à Caen, le maître c'est Sébastien Fleury, 5e dan sur 7 possibles. Un cours pour enfants a également ouvert cette année, animé par Fred Denis, un jeune professeur fraîchement diplômé.

Un stage de kendo avec tous les clubs normands

Le 9 décembre 2017, le club caennais recevra ses 9 homologues normands dans un stage d'une journée mélangeant petits et grands. Pour le président Pascal Michel "ce genre d'événement permet de partager notre passion et de changer nos habitudes d'entraînement, de voir ce qui se fait ailleurs. C'est dans la culture japonaise de chercher toujours à apprendre de l'autre, de chercher à s'améliorer." C'est aussi cette culture qui permet aux Caennais de bien figurer en compétition : trois kenshi d'Ame Agaru ont représenté la ville aux derniers championnats de France.

Pratique. Cours le lundi, mercredi et vendredi soir au gymnase du Calvaire Saint-Pierre, 10 rue d'Anisy. www.ameagaru.fr

