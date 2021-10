5 stars du cinéma en 5 livres

Audrey 100

Actrice alliant discrétion et incandescence, Audrey Hepburn a marqué de son charme les salles obscures. Cet ouvrage évoque son parcours à travers des photos rares, sélectionnées par sa famille.

Auter : Ellen Fontana

Editions : Milan

Prix : 29,90€

Date de parution : 5 octobre

Bardot : L'Indomptable

Marqué du sceau de l'officialité, Bardot : L'Indomptable évoque la carrière de l'actrice et chanteuse, sex-symbol des années 1960. Le biographe Alain Wodraska s'est associé à François Bagnaud, proche de l'héroïne du Mépris, pour concevoir ce livre, qui complie 250 documents et photos de la star. Celle-ci s'est d'ailleurs prêtée au jeu des commentaires pour certains clichés.

Auteurs : Alain Wodrascka et François Bagnaud

Editions : Hugo & Cie

Prix : 19,95€

Date de parution : 20 octobre 2011



Conversation avec Martin Scorsese

Martin Scorsese se confie à livre ouvert au critique Richard Schickel dans cet ouvrage de 300 pages. Il évoque son processus créatif, qui a accouché de chefs d'oeuvre comme Taxi Driver, Casino ou Les Affranchis, mais aussi sa jeunesse et sa philosophie de vie.

Auteur : Richard Schickel

Editions : Sonatine

Prix : 30€

Date de parution : 10 novembre 2011

Fritz Lang au travail

Maître du cinéma expressionniste allemand, Fritz Lang est à l'honneur dans ce livre, qui fait écho à l'exposition temporaire de la Cinémathèque française consacrée à sa parabole futuriste Metropolis. Ce coup de projecteur sur le travail du réalisateur a été réalisée par l'éminent critique Bernard Eisenschitz.

Auteur : Bernard Eisenschitz

Editions : Cahier du cinéma

Prix : 59,95€

Date de parution : 13 octobre

Pixar : 25 ans d'art et d'animation

Dans la galaxie des stars d'Hollywood, les acteurs et le réalisateur n'ont pas le monopole. Certains studios ont également atteint la postérité, dont le moindre n'est certes pas le précusrseur Pixar. Pour célébrer le 25e anniversaire du studio d'animation, l'ouvrage rassemble sur 200 pages les dessins préparatoires qui ont conduit à réaliser des films comme Toy Story (premier long métrage entièrement en images de synthèse), Ratatouille ou Le Monde de Nemo.

Auteur : Amid Amidi

Editions : Huginn & Muninn

Prix : 44,95€

Date de parution : 10 novembre 2011